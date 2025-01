Karla Sofía Gascón, atriz de 'Emília Pérez', se desculpa por ofensas em posts e exclui conta no X

Após internautas resgatarem posts antigos com opiniões preconceituosas na rede social X, a atriz Karla Sofía Gascón pediu desculpas ao público. Por meio de um comunicado enviado para a revista Variety, que repercutiu o caso, a atriz lamentou "ter causado dor" ao publicar uma série de mensagens polêmicas sobre o caso George Floyd, o islamismo e a importância da representatividade em premiações como o Oscar.

"Quero reconhecer a conversa em torno de minhas postagens anteriores nas redes sociais que causaram dor. Como alguém de uma comunidade marginalizada, conheço muito bem esse sofrimento e lamento profundamente aqueles que causei dor. Toda a minha vida eu tenho lutado por um mundo melhor. Acredito que a luz sempre triunfará sobre as trevas", declarou a atriz de "Emilia Pérez".

As mensagens foram publicadas no perfil oficial da atriz no X entre 2020 e 2021. Um dos posts publicados nas redes comenta, de forma irônica, a forte presença de muçulmanos na Espanha, país onde Gascón reside.

"Sinto muito, é apenas minha impressão ou é há mais muçulmanos na Espanha? Cada vez que vou buscar minha filha na escola, há mais mulheres com os cabelos cobertos e as saias até os calcanhares. No próximo ano, em vez de inglês, teremos que ensinar árabe", escreveu a atriz, à época.

Karla Sofía Gascón é uma das indicadas ao Oscar 2025 de Melhor Atriz, pela performance em 'Emilia Pérez'. O filme foi o campeão de indicações na premiação neste ano e concorre a 13 prêmios no total.

Já sobre a morte de George Floyd, que morreu após ser agredido e asfixiado por um policial em 2020, Karla fez uma postagem em que chamava a vítima de "bandido viciado em drogas" e minimizava a violência da polícia norte-americana.

"Eu realmente acho que muito poucas pessoas se importaram com George Floyd, um bandido viciado em drogas, mas sua morte serviu para demonstrar mais uma vez que há pessoas que ainda consideram os negros como macacos sem direitos e consideram os policiais como assassinos", publicou.

Ainda se referindo ao caso, que deu origem a grandes protestos e um movimento que ficou conhecido como "Black Lives Matter", Gascón criticou a demanda por mais representatividade na premiação do Oscar.

"Cada vez mais o Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto, não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M", destacou.

Após pedido de desculpas, atriz desativou conta no X

Nesta sexta-feira (31), quem buscou as mensagens polêmicas feitas por Karla Sofía no X se deparou com a mensagem de que a conta havia sido desativada. Ainda na quinta-feira (30), usuários da rede social comentaram que alguns dos posts problemáticos estavam sendo apagados pouco a pouco.