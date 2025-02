Netflix não deve mais custear viagens de Karla Sofía Gascón para promover 'Emilia Perez', diz revista

Na tentativa de salvar a reputação de "Emilia Pérez", a Netflix estaria se distanciando cada vez mais de Karla Sofía Gascón, que protagoniza o filme. Segundo informações da revisa norte-americana Variety, o serviço de streaming não vai mais custear as viagens da atriz para eventos de promoção da obra.

Era esperado que Karla, que mora na Espanha, viajasse para Los Angeles para participar de premiações importantes para a corrida do Oscar. Entre elas, está o almoço do AFI Awards na quinta-feira (6), o Critics Choice Awards na sexta (7), o Directors Guild of America Awards e o Producers Guild of America Awards no sábado (8), e o Santa Barbara International Film Festival no domingo (9).

Conforme apurado pela Variety, se Karla quiser comparecer a todos os eventos, ela própria terá que arcar com os custos de viagem, hospedagem e deslocamento. Fontes ouvidas pela revista, que conhecem o processo de contratação da atriz, disseram que a espanhola recebeu apenas US$ 104 mil pelo papel, por ser um nome desconhecido.

Recentemente, o The Hollywood Reporter afirmou que a Netflix estaria isolando Karla Sofía da divulgação do filme. A alternativa da plataforma foi dar mais visibilidade a Zoe Saldaña, indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme.

Um pôster divulgado pela Netflix nesta semana mostra Zoe como destaque principal, sem qualquer menção à protagonista. Já outro material, destinado à Itália, conta apenas com o rosto de Selena Gomez. Confira:

Legenda: Pôsteres são destinados para a consideração dos votantes da Academia, que vão escolher os premiados do Oscar entre os dias 11 e 18 de fevereiro Foto: Divulgação

Karla Sofía foi criticada por publicações ofensivas

A mudança de planos na divulgação de "Emilia Pérez" se deu após publicações de Karla Sofía, feitas entre 2020 e 2021, viralizarem na Internet. Nos posts, a atriz faz uma série de comentários de teor racistas e xenofóbicos, envolvendo islamismo e o caso George Floyd.

Pessoas ligadas à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar, temem que a repercussão do caso influenciem na votação do filme. A mesma publicação da Variety aponta que alguns votantes da Academia não votarão na atriz, mesmo depois dos vários pedidos de desculpa.

Os votantes terão entre 11 e 18 de fevereiro para decidirem quem vai levar a estatueta dourada em 2 de março.

