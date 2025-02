Governo reclassifica novela 'Tieta' para maiores de 14 anos por cenas de prostituição e nudez

Atualmente em reprise nas tardes da TV Globo, no "Vale a Pena Ver de Novo", o Ministério da Justiça reclassificou a faixa etária da novela "Tieta" (1989). A decisão foi publicada — no dia 31 de janeiro — no Diário Oficial da União (DOU) após monitoramento feito pela coordenação de política de Classificação Indicativa (Cocind), do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça (DPJUS).

Conforme o despacho, a trama protagonizada pela atriz Betty Faria passa a ser "não recomendada para menores de 14 anos". Antes, o selo era de não indicada para menores de 12 anos.

Veja publicação no Diário Oficial:

Legenda: Publicação no Diário Oficial da União sobre a novela 'Tieta' Foto: Reprodução/DOU/Governo Federal

Para "Tieta", o Governo alegou que a novela leva temas fortes, "prostituição, nudez, relação sexual, estigma ou preconceito, morte intencional e suicídio".

O Governo ainda recomenda que a novela seja exibida após as 21h na TV aberta.

Por fim, o despacho informa que "a nova classificação etária, com os devidos descritos de conteúdo, deve ser utilizada em qualquer plataforma ou canal de exibição de conteúdo classificável em até cinco dias corridos".

Qual a narrativa de 'Tieta'?

Adaptação do romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado, a novela é ambientada na fictícia cidade de Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro. Tudo tem início quando Tieta (Claudia Ohana) é escorraçada da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), irritado com o comportamento liberal da jovem e influenciado pelas intrigas de sua outra filha, Perpétua (Adriana Canabrava).

Humilhada, ela segue para São Paulo. Vinte e cinco anos depois, Tieta (Betty Faria) reaparece: rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram.