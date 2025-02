Após Giovanna ser a terceira eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 25, Gracyanne Barbosa foi salva e enviada ao quarto secreto. A dinâmica da eliminação foi estabelecida na última quinta-feira (30), quando o cronograma foi divulgado.

Com isso, Gracyanne retornará posteriormente ao jogo. Então, ela ganhará imunidade e estará no VIP.

Enquanto estiver no quarto secreto, a influenciadora fitness conseguirá assistir vídeos de momentos anteriores do reality e acompanhar conversas entre os participantes, tendo acesso a informações privilegiadas para o retorno. Ela ficará separada do restante da casa por tempo indeterminado.

ELIMINAÇÃO

Giovanna foi a terceira eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 25, com 52,61% dos votos. A sister deixou o reality show nesta terça-feira (4) e enfrentou Gracyanne Barbosa, Diego Hypólito e Daniele Hypólito na berlinda.

As irmãs foram parar no paredão após serem as mais votadas no confessionário da "casa mais vigiada do Brasil" no último domingo (2).

Gracyanne foi a segunda mais votada, recebendo 25,86%. Por sua vez, Diego e Danielle Hypólito tiveram apenas 17,07% e 4,46% dos votos, respectivamente.

Embora a formação da berlinda tenha sido por duplas, a votação do público foi individual. A partir da dinâmica estabelecida para a semana, o participante mais votado pelo público deixa a casa, enquanto sua dupla será salva e enviada ao quarto secreto. Assim, Gracyanne retornará posteriormente ao jogo.

