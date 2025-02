Quem saiu do BBB 25? Giovanna é a 3ª eliminada com 52,61% dos votos

Giovanna foi a terceira eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 25, com 52,61% dos votos. A sister deixou o reality show nesta terça-feira (4) e enfrentou Gracyanne Barbosa, Diego Hypólito e Daniele Hypólito na berlinda.

As irmãs foram parar no paredão após serem as mais votadas no confessionário da "casa mais vigiada do Brasil" no último domingo (2).

Gracyanne foi a segunda mais votada, recebendo 25,86%. Por sua vez, Diego e Danielle Hypólito tiveram apenas 17,07% e 4,46% dos votos, respectivamente.

Embora a formação da berlinda tenha sido por duplas, a votação do público foi individual. A partir da dinâmica estabelecida para a semana, o participante mais votado pelo público deixa a casa, enquanto sua dupla será salva e enviada ao quarto secreto. Assim, Gracyanne retornará posteriormente ao jogo e estará com imunidade e no VIP.

Veja a média de votos:

Giovanna

Média: 52,61%

Voto Único: 52,68%

Voto Torcida: 52,52%

Gracyanne Barbosa

Média: 25,86%

Voto Único: 22,29%

Voto Torcida: 29,43%

Daniele Hypólito

Média: 17,07%

Voto Único: 18,56%

Voto Torcida: 15,59%

Diego Hypólito

Média: 4,46%

Voto Único: 6,47%

Voto Torcida: 2,46%

Como foi a formação do Paredão?

A formação de paredão começou com o colar da imunidade, dado pelos anjos Aline e Vinicius para Guilherme e Joselma.

Depois, os líderes Gabriel e Maike indicaram Diego e Daniele Hypólito direto ao paredão. Em seguida, iniciou a votação no confessionário:

Aline e Vinicius votaram em Giovanna e Gracyanne

João Gabriel e João Pedro votaram em Aline e Vinicius

Eva e Renata votaram em Giovanna e Gracyanne

Vitória e Mateus votaram em Diogo e Vilma

Diego e Daniele votaram em Diogo e Vilma

Guilherme e Joselma votaram em Giovanna e Gracyanne

Diogo e Vilma votaram em Giovanna e Gracyanne

Giovanna e Gracyanne votaram em Diogo e Vilma

Camilla e Thamiris votaram em Diogo e Vilma

Após a votação, Diogo e Vilma e Giovanna e Gracyanne foram as duplas mais votadas e foram ao paredão. Eles tiveram de entrar em consenso para escolher um contragolpe, e decidiram puxar Aline e Vinicius.

Prova Bate e Volta

Três duplas disputaram a prova Bate e Volta: Diogo e Vilma, Giovanna e Gracyanne e Aline e Vinicius. A dinâmica pedia sorte: os participantes precisaram escolher cartões correspondentes a uma mensagem que aparecia em uma tela.

Diogo e Vilma e Aline e Vinicius chegaram em 1º e 2º lugares, respectivamente, e se salvaram do paredão.

Com isso, Giovanna e Gracyanne se juntaram a Diego e Daniele na terceira berlinda da temporada.

