BBB 25: Festa com Ivete Sangalo tem hits do Carnaval, 'puxão de orelha' nos confinados e beijo de Maike e Giovanna

Axé, flerte, jogo. Comandada por Ivete Sangalo, a festa desse sábado (1º) no Big Brother Brasil 25 teve direito a "puxão de orelha" nos confinados que estão "fugindo" do game e rendeu o primeiro beijo entre Maike e Giovanna.

A folia começou durante o programa ao vivo, com a entrada triunfal da "mainha" pilotando uma motocicleta e, logo depois, cantando uma sequência de hits do Carnaval, como "Energia de Gostosa", "Macetando" e "O Verão Bateu em Minha Porta".

Houve também um momento em que, ao som de "Eva", a baiana se aproximou das amigas Eva e Renata e deu um "abraço sanduíche" nas cearenses, que se emocionaram com a presença da ídola.

Como habitual, Veveta também instigou os casais da casa e pediu beijo de Diogo e Aline e Maike e Giovanna. Nessa hora, apenas os primeiros atenderam ao pedido da cantora e deram um beijão na frente dos colegas. Os últimos ficaram sem graça, mas a insistência de Ivete teve resultado e Maike passou a festa inteira tentando ficar com a irmã de Gracyanne.

Recado de Ivete

Sempre que participa do BBB, Ivete leva recados importantes para o elenco. Não foi diferente nesse sábado, quando a baiana alertou que os confinados estão na casa "para jogar". "Vamos ser amigos lá fora", alfinetou ela.

"Vocês estão aqui para jogar. Joguem, se entreguem a vocês mesmos, sejam vocês, vocês só vão perceber a vitória de vocês quando souberem olhar para a caminhada", aconselhou a artista, que ainda exigiu: "Eu quero entretenimento".

Maike e Giovanna

Depois que Ivete instigou o beijo entre os dois, Maike rondou Giovanna a festa inteira e compartilhou diversas vezes o desejo de ficar com ela. A irmã de Gracyanne correspondia aos flertes, mas ainda não estava convencida de que ele a queria.

Foi somente após a festa que Giovanna buscou Maike no quarto do Líder e os dois se beijaram embaixo do edredom.

Questionada pelas amigas do Quarto Nordeste sobre como foi o momento, ela disse: "Foi bom".

Diego se sentiu mal

Em determinado momento da festa, os irmãos gêmeos João Pedro e João Gabriel disseram para Diego Hypólito que não gostaram quando o ginasta riu no momento em que foram vetados da Prova do Anjo. "Dou risada sozinho", justificou Diego.

O assunto, no entanto, repercutiu, e os gêmeos lembraram de outros momentos em que a risada do atleta incomodou. "Você acha que eu ia rir de alguém que entrou no Paredão?", perguntou Diego. "Você riu, está gravado", respondeu João. "Tomara que eu saia no próximo Paredão, então", retrucou o ginasta, que alegou ainda ter Transtorno do Déficit de Atenção (TDAH).

Depois, no quarto, Diego se preocupou com a repercussão do seu comportamento fora do reality e foi acalmado pela irmã, Daniele Hypólito. "Você não está acabando com a sua imagem lá fora. A sua irmã não ia deixar você fazer isso com você. É por isso que a gente está aqui em dupla", disse ela.