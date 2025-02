Quem está na mira do líder do BBB 25? Veja quem Maike e Gabriel indicaram

Após vencer a Prova do Líder no Big Brother Brasil (BBB) 25, a dupla Maike e Gabriel colocou três duplas na sua mira. A dinâmica aconteceu no programa ao vivo da noite desta sexta-feira (31).

A dupla de amigos escolheram como alvos:

Vitória Strada e Mateus

Diego e Daniele Hypólito

Aline e Vinícius

Os líderes deverão optar por uma dessas duplas para mandar direto ao paredão no domingo (2).

Veja também Zoeira Quem venceu a prova do líder do BBB 25? Veja como foi a disputa no reality show Zoeira BBB 25: Ivete Sangalo comanda abertura do pré-carnaval no reality show Zoeira Gracyanne chora ao relembrar trauma em prova do líder do BBB 25: 'Já tive que dormir na rua'

ENTENDA A DINÂMICA

"Na mira do líder" é uma das novas dinâmicas que entrou para a programação do Big Brother Brasil na edição do ano passado. Na atividade, os líderes da semana devem selecionar alguns brothers para sua mira.

Isso quer dizer que, durante a formação do paredão, a dupla deve obrigatoriamente escolher um deles para indicar à berlinda.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.