Quem venceu a prova do líder do BBB 25? Veja como está disputa no reality show

A terceira Prova do Líder no Big Brother Brasil (BBB) 25 teve início na noite desta quinta-feira (30), sendo de resistência. Quem vencer a dinâmica garante mais uma semana no reality show e terá a chance de indicar uma pessoa ao paredão no próximo domingo (2).

Todos os participantes disputam a Prova. Uma parte fica no gramado, enquanto outra vai para a cabine. Quem estiver no gramado, pode sair para ir ao banheiro, apenas os participantes dentro da cabine precisam resistir.

No entanto, se o participante no gramado não apertar o botão — ou apertar no momento errado — a dupla é eliminada.

As duplas foram divididas da seguinte maneira:

Dupla 1: Vitória está na cabine e Mateus está no gramado;

Dupla 2: Vilma está na cabine e Diogo está no gramado;

Dupla 3: Camilla está na cabine e Thamires está no gramado;

Dupla 4: João Pedro está na cabine e João Gabriel está no gramado;

Dupla 5: Giovanna está na cabine e Gracy está no gramado;

Dupla 6: Vinícius está na cabine e Aline no gramado;

Dupla 7: Renata está na cabine e Eva está no gramado

Dupla 8: Guilherme na cabine e Joselma está no gramado;

Dupla 9: Mike está na cabine e Gabriel está no gramado;

Dupla 10: Diego está na cabine e Dani está no gramado.

Entenda dinâmica da prova

A Prova de Resistência divide a dupla em dois espaços: um ficará no gramado e outro em uma cabine. A cada rodada, moedas vão cair do teto. É responsabilidade do participante que está na cabine, de segurar um contador eletrônico e fazer a contagem de quantas moedas estão caindo do teto.

O jogador que acertar o número de moedas que caiu, ou chegar no número mais próximo, vence a rodada.

Já o parceiro no gramado, deve apertar o botão quando aparecer seu nome no telão. É preciso bater no botão dentro do tempo. Posteriormente, giram a roleta e a dupla vai acumulando a quantia se levar o valor acumulado.

