Gracyanne chora ao relembrar trauma em prova do líder do BBB 25: 'Já tive que dormir na rua'

A influenciadora Gracyanne Barbosa se emocionou durante a terceira Prova do Líder do BBB 25, na madrugada desta sexta-feira (31), ao relembrar a época em que ficou desabrigada, ao se mudar de Campo Grande (MS) para o Rio de Janeiro (RJ), e teve que dormir na rua.

Na disputa pela liderança, os competidores foram separados em duplas, e em cada equipe um dos integrantes ficou isolado numa cabine, enquanto o outro se manteve em uma área reservada no gramado. Gracyanne, que fez dupla com Giovanna, foi quem ficou no gramado. O fato de ter que permanecer acordada em um banco despertou a lembrança do trauma nela, fazendo-a cair nas lágrimas.

"Quando fiquei na rua, tive que ficar acordada no banco. Já tive que dormir na rua e tive que ficar acordada de madrugada no banco. Me remeteu a essa memória", desabafou a sister, que foi consolada pelos colegas de confinamento.

Com cerca de sete horas de resistência na prova do líder, as irmãs Barbosa deixaram a competição.

Veja também Zoeira Quem venceu a prova do líder do BBB 25? Veja como está disputa no reality show Zoeira Rodrigo Bocardi é demitido da Globo e deixa comando do 'Bom Dia São Paulo'; veja motivo Zoeira Com quarto secreto e fim da dinâmica de duplas, veja cronograma do BBB 25 desta semana

Quando tinha cerca de 17 anos, Gracyanne deixou a cidade de Campo Grande (MS) e se mudou para o Rio de Janeiro, após passar no vestibular. Em entrevistas fora da casa, ela contou que na capital fluminense ficou em situação de rua por cerca de 20 dias.

Esta não foi a primeira vez que a sister se emocionou com memórias dessa época. No segundo dia no BBB 25, ela lembrou as dificuldades que passou antes da fama, quando teria até mesmo passado fome.

"Mas minha família não podia saber que eu estava passando fome, minha mãe nunca soube. Eu ligava para ela: 'Está tudo ótimo'. Eu não tinha onde dormir", detalhou.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.