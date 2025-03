Quem é a campeã do Carnaval 2025 em SP? Veja como foi apuração

A Rosas de Ouro se torna a grande campeã do Carnaval 2025 de São Paulo, depois da apuração dos votos e divulgação do resultado oficial no sambódromo do Anhembi, nesta terça-feira (4). Desde 2010, a escola não levava o troféu.

Quem ficou na vice-campeonato foi a Tatuapé, seguida por Gaviões com o 3º lugar. Por outro lado, as escolas Tucuruvi e Mancha foram rebaixadas ao conquistarem as menores notas na disputa deste ano.

Os jurados avaliaram nove critérios com notas de até 10 pontos por categoria, analisando: Enredo, Bateria, Samba-Enredo, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Comissão de Frente, Harmonia, Alegoria, Fantasia e Evolução.

No penúltimo jurado do último quesito, Mocidade, Tatuapé, Rosas e Camisa ficaram com exatamente a mesma nota. Os membros das escolas de samba acompanham a apuração em concentrações e vibram com as notas anunciadas no Anhembi.

Confira a classificação final:

1º Rosas - 269,8

2° Tatuapé - 269,8

3° Gaviões - 269,7

4° Mocidade - 269,7

5° Camisa - 269,7

6° Dragões - 269,6

7° Águia - 269,5

8° 3° Milênio - 269,5

9° Vai-Vai - 269,4

10° Colorado - 269,3

11° Império - 269,2

12° Barroca - 269

13° Tucuruvi - 269

14° Mancha - 268,9

Como foram os desfiles em SP

As primeiras escolas de samba a desfilar em São Paulo foram Dragões da Real, Mancha Verde, Rosas de Ouro, Anhembi, Colorado do Brás, Barroca Zona Sul, Acadêmicos do Tatuapé e Camisa Verde e Branco.

Na segunda noite, foi a vez da Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi, Vai-Vai, Águia de Ouro, Império Casa Verde, Mocidade Alegre e Estrela do Terceiro Milênio.

As Escolas Campeãs do Grupo Especial voltam a desfilar pela avenida no próximo sábado (8), a partir das 21h.

