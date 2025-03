Daniela Mercury volta a criticar Tony Salles após discussão em trio; entenda

A cantora Daniela Mercury voltou a comentar o desentendimento com Tony Salles, na madrugada desta terça-feira (4), no Carnaval de Salvador.

Os artistas trocaram farpas após o trio elétrico de Tony se aproximar demais do de Daniela e afetar a acústica dela.

"Eu acho que é educativo que as pessoas vejam que ontem eu estava me apresentando quando o outro artista, o Tony, veio atrás e colou o trio dele no meu. Eu, independente dos meus compromissos depois, respeito o colega da frente. E se você tá precisando de alguma ajuda, você pede sua produção para pedir, se ele quisesse até passar, a gente abria. Ele que chegou atrasado e se atrapalhou lá. Ele além de me atrapalhar, foi indelicado porque tentou dizer que eu teria atrasado o desfile e isso não aconteceu", disse ela, em entrevista ao G1 Bahia.

Daniela ainda alfinetou o artista: “Hoje ele sai vestido de mulher, quem sabe ele pede desculpa para a cantora aqui”.

O comentário da artista sobre as vestimentas que o pagodeiro usa hoje está associado a apresentação que ele faz no circuito Campo Grande.

Tony Salles puxa o bloco "As Muquiranas", onde os foliões homens se vestem com roupas femininas. O cantor optou por não falar com a imprensa sobre o desentendimento.

