BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (1º)

Uma nova Prova do Anjo do Big Brother Brasil 25 foi realizada na tarde deste sábado (1º). A dupla vencedora foi Aline e Vinícius, que realizaram a dinâmica proposta no menor tempo, de 1 minuto e 27 segundos. Cada um dos baianos recebeu R$ 10 mil como prêmio.

A vitória garantiu aos dois confinados o benefício de imunizar uma dupla. Os escolhidos não poderão ser indicados ao paredão desta semana, que será formado neste domingo (2).

Além disso, a dupla também pode indicar para o Castigo do Monstro. Os jogadores escolhidos vão ter que cumprir uma prenda por todo o fim de semana e poderão ser punidos caso cometam alguma infração.

Como foi a prova

A dinâmica começou com duplas vetando outras de participar. Em sorteio, as decisões foram:

Diego e Dani vetaram João Pedro e João Gabriel

Diogo e Vilma vetaram Giovanna e Gracyanne

Renata e Eva vetaram Vitória e Mateus

Vitória e Mateus vetaram Renata e Eva

Apenas cinco duplas participaram da disputa:

Vilma e Diogo

Thamiris e Camila

Aline e Vinícius

Guilherme e Delma

Diego e Daniele

Foram dispostos três tanques, que simbolizavam panelas. Dentro deles foram colocadas cinco peças de quebra-cabeças, que deveriam ser encontradas e depois montadas pelos participantes em uma mesa instalada ao lado.

Após completar os quebra-cabeças, os jogadores deveriam validar a finalização. Assim, ambos os membros da dupla precisavam estar na área delimitada e apertar um botão para parar o cronômetro. A dupla que completasse o desafio no menor tempo vencia.

Vilma e Diogo foram os primeiros a participar da dinâmica. Ao longo da prova, a dupla teve dificuldade em montar as figuras, que faziam menção a um patrocinador. No fim, não encaixaram corretamente um dos quebra-cabeças e acabaram desclassificados.

Thamiris e Camila foram a segunda dupla que participou. Elas optaram por fazer a prova em separado, cada uma procurando peças em tanques diferentes. Ao completarem as figuras, em 2 minutos e 35 segundos, elas finalizaram a prova e foram para um dos quartos da casa.

Aline e Vinícius foram a terceira dupla. Os amigos também seguiram a estratégia de dividir a busca e a montagem. Ao fim, com 1 minuto e 27 segundos, apertaram o botão e foram para dentro da casa.

Delma e Guilherme foram os penúltimos participantes a cumprirem o desafio. No entanto, eles acabaram perfazendo um tempo de 2 minutos e 16 segundos.

Diego e Daniele foram os últimos a entrar em campo para realizar a Prova do Anjo. Os irmãos ginastas se dividiram, cada um em um tanque e montando as figuras correspondentes. No fim, com 1 minuto e 58 segundos, se juntaram na montagem do último quebra-cabeças e apertaram o botão em seguida.