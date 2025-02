Critics Choice Awards: veja horário e onde assistir premiação com 'Ainda Estou Aqui' entre indicados

Considerado o melhor termômetro para o Oscar, o Critics Choice Awards 2025 acontece nesta sexta-feira (7) e acende esperança para mais um reconhecimento à produção audiovisual brasileira. A 30ª edição do prêmio destaca duas produções nossas entre os indicados: o filme "Ainda Estou Aqui" e a série "Senna".

Veja também Verso Impulsionado pelo Oscar, 'Ainda Estou Aqui' leva 4 milhões de telespectadores ao cinema no Brasil Verso Longa cearense em desenvolvimento é premiado na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes

O primeiro, dirigido por Walter Salles e com Fernanda Torres no elenco, concorre na categoria Melhor Filme Estrangeiro; já o segundo, realizado pela Netflix, em Melhor Série Internacional. No Brasil, a cerimônia será transmitida pelo canal pago TNT e pela Max, no streaming, a partir das 21h. A apresentação da noite ficará por conta da atriz Chelsea Handler.

Após ser adiada duas vezes em decorrência dos incêndios florestais que assolaram Los Angeles, na Califórnia, a premiação finalmente acontecerá com destaque para produções como "Conclave" e "Wicked", ambos indicados em 11 categorias.

Confira a lista completa de filmes indicados:

Melhor Filme

Um Completo Desconhecido

Anora

O Brutalista

Conclave

Duna Parte 2

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

A Substância

Wicked

Melhor Ator

Adrien Brody – O Brutalista

Timothée Chalamet – Um Completo Desconhecido

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Herege

Melhor Atriz

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Angelina Jolie – Maria Callas

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – A Substância

Melhor Ator Coadjuvante

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Verdadeira Dor

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – Um Completo Desconhecido

Guy Pearce – O Brutalista

Denzel Washington – Gladiator II

Melhor Atriz Coadjuvante

Danielle Deadwyler – Piano de Família

Aunjanue Ellis-Taylor – Nickel Boys

Ariana Grande – Wicked

Margaret Qualley – A Substância

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Melhor Jovem Ator

Alyla Browne – Furiosa: Uma Saga Mad Max

Elliott Heffernan – Blitz

Maisy Stella – My Old Ass

Izaac Wang – Didi

Alisha Weir – Abigail

Zoe Ziegler – Janet Planet

Melhor Elenco

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Saturday Night

Sing Sing

Wicked

Melhor Diretor

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Brady Corbet – O Brutalista

Jon M. Chu – Wicked

Coralie Fargeat – A Substância

RaMell Ross – Nickel Boys

Denis Villeneuve – Dune: Parte 2

Melhor Roteiro Original

Sean Baker – Anora

Moritz Binder, Tim Fehlbaum e Alex David – Setembro 5

Brady Corbet, Mona Fastvold – O Brutalista

Jesse Eisenberg – A Verdadeira Dor

Coralie Fargeat – A Substância

Justin Kuritzkes – Rivais

Melhor Roteiro Adaptado

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Winnie Holzman, Dana Fox – Wicked

Greg Kwedar, Clint Bentley – Sing Sing

RaMell Ross & Joslyn Barnes – Nickel Boys

Peter Straughan – Conclave

Denis Villeneuve, Jon Spaihts – Duna: Parte 2

Melhor Fotografia

Nosferatu

Wicked

O Brutalista

Conclave

Duna: Parte 2

Nickel Boys

Melhor Design de Produção

O Brutalista

Wicked

Conclave

Nosferatu

Gladiador 2

Duna: Parte 2

Melhor Edição

Anora

Rivais

Conclave

O Brutalista

Dune: Parte 2

Setembro 5

Melhor Figurino

Conclave

Nosferatu

Maria Callas

Wicked

Duna: Parte 2

Gladiator II

Melhor Cabelo e Maquiagem

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

Duna: Parte 2

A Substância

Wicked

Nosferatu

Um Homem Diferente

Melhores Efeitos Visuais

Gladiador 2

Wicked

Duna: Parte 2

Better Man: A História de Robbie Williams

A Substância

Planeta dos Macacos: O Reinado

Melhor Animação

Flow

Divertida Mente 2

Memórias de um Caracol

Wallace & Gromit: Avengança

Robô Selvagem

Melhor Comédia

A Verdadeira Dor

Deadpool & Wolverine

Assassino por Acaso

My Old Ass

Saturday Night

Thelma

Melhor Filme Estrangeiro

Tudo Que Imaginamos Como Luz

Emilia Pérez

Flow

Ainda Estou Aqui

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

Melhor Canção

“Beautiful That Way” – The Last Showgirl – Miley Cyrus

“Compress / Repress” – Rivais – Trent Reznor, Atticus Ross

“El Mal” – Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille

“Harper and Will Go West” – Will & Harper – Kristen Wiig

“Kiss the Sky” – Robô Selvagem – Maren Morris

“Mi Camino” – Emilia Pérez – Selena Gomez

Melhor Trilha

Volker Bertelmann – Conclave

Daniel Blumberg – O Brutalista

Kris Bowers – Robô Selvagem

Clément Ducol & Camille – Emilia Pérez

Trent Reznor & Atticus Ross – Rivais

Hans Zimmer – Dune: Parte 2