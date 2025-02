Revista americana prevê 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres como vencedores no Oscar 2025

A revista americana Entertainment Weekly, especializada em entretenimento, apontou "Ainda Estou Aqui" como o favorito para a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. Fernanda Torres também tem grandes chances de levar a estatueta de Melhor Atriz.

Segundo a revista, a vitória de Fernanda é justificada por uma série de fatores. A reviravolta aconteceu quando a atriz Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez, fez supostos ataques a equipe da atriz brasileira, interferindo sua campanha na categoria de Melhor Atriz. Após a repercussão, internautas resgataram postagens antigas consideradas ofensivas, o que enfraqueceu sua candidatura.

A forte divulgação feita nas redes sociais pelos fãs de Torres e o apoio da ala internacional da Academia também podem influenciar o possível cenário de vitória, de acordo com a revista.

Apesar de Demi Moore ainda ter grande potencial para ganhar a categoria, pelo fim A Substância, a revista americana acredita que o fator surpresa pode ser uma vantagem para a brasileira.

Já na categoria de Melhor Filme, a revista não apresentou argumentos específicos para a vitória de "Ainda Estou Aqui", mas destacou a obra como a favorita da categoria.

“A mesma paixão e orgulho por uma de suas representantes podem ser observados na categoria de Melhor Filme, onde o filme de Torres, ‘Ainda Estou Aqui’, obteve votos suficientes no sistema de votação preferencial para se classificar. Embora os defensores de Torres nas redes sociais não sejam os mesmos que votam na Academia, essa dedicação reflete uma paixão intensa compartilhada pela ala internacional da categoria de atuação, que foi fundamental para impulsionar Torres até a indicação de Melhor Atriz”, afirma a publicação.

O filme concorre com grandes produções, como The Girl With the Needle, Emilia Pérez e The Seed of the Sacred Fig.