Indicado ao Oscar, filme 'O Brutalista' terá intervalo de 15 minutos em cinemas no Brasil; entenda

Favorito no Oscar, indicado a 10 categorias, incluindo Melhor Filme, o longa "O Brutalista" estreia neste mês e traz uma novidade: um intervalo de 15 minutos em todas as sessões de cinema do Brasil. A decisão foi anunciada pela Universal Pictures, distribuidora oficial do longa no País.

A pausa será aplicada em razão do formato da produção, dividida em duas partes. O intervalo ocorrerá após cerca de 1h40 de projeção, sendo sinalizado por um cronômetro de contagem regressiva na tela.

A decisão da Universal atende, conforme a agência Estadão Conteúdo, a um pedido frequente do público nos últimos anos, especialmente em produções de longa duração. Exemplos recentes incluem "Vingadores: Ultimato" (2019), "Avatar: O Caminho da Água" (2022), "Oppenheimer" (2023) e "Assassinos da Lua das Flores" (2023), que também ultrapassaram as três horas de exibição.

Com duração total de 3h30, "O Brutalista" se junta a essa tendência. O longa estreia nos cinemas brasileiros em 20 de fevereiro.

A obra venceu três categorias no Globo de Ouro, incluindo o de melhor longa de drama, e é um dos favoritos para levar o Oscar de Melhor Filme, categoria que disputa com o brasileiro "Ainda Estou Aqui".

Sinopse e trailer de 'O Brutalista'

Dirigido por Brady Corbet, O Brutalista é um épico pós-Segunda Guerra Mundial que acompanha a trajetória de Lázló Tóth, um arquiteto fictício interpretado por Adrien Brody.

O filme retrata sua chegada aos Estados Unidos após o Holocausto e os desafios enfrentados na reconstrução de sua vida. No elenco, também brilham Guy Pearce e Felicity Jones.

Assista ao trailer

