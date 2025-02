Jacques Audiard, diretor de ‘Emilia Perez’, diz que espanhol é a língua ‘dos pobres’

Uma série de polêmicas envolvendo o filme ‘Emilia Pérez’ tem tomado conta da internet após as 13 indicações do longa ao Oscar 2025. Entre elas estão algumas falas do diretor, o francês Jacques Audiard. Em entrevista concedida em agosto de 2024, ele falou sobre a escolha de fazer um filme em espanhol e disse que essa é uma língua “dos pobres, dos imigrantes”.

“Não queria que fosse em inglês, seria bizarro se fosse em francês... Seria como se fosse em alemão, absurdo. Virou um filme internacional quando eu disse: vamos cantar em espanhol. Era óbvio”, disse ele, ao site Konbini. “Outra coisa que me ocorreu foi que o espanhol é a língua dos países emergentes, modestos, dos pobres, dos imigrantes”, acrescentou.

Um vídeo com o trecho da entrevista viralizou nas redes sociais e causou revolta no público latino-americano, gerando uma série de críticas. “Tudo relacionado a este filme só fica cada vez mais perverso. Vergonha internacional”, escreveu o compositor paraguaio Derlis González, em uma publicação no X.

Outras polêmicas envolvendo ‘Emilia Pérez’

Essa não é a primeira polêmica envolvendo ‘Emilia Pérez’ ou o diretor. Outra fala do francês já havia chamado atenção, quando ele disse que não estudou sobre o México para fazer o filme.

“Eu já sabia o que precisava saber, pesquisei mais sobre os detalhes. E fui muito ao México para procurar atores, locações, cenários”, disse ele, ao ser questionado sobre o quanto havia estudado sobre o país onde a história do filme se passa.

O filme recebeu uma série de críticas, em especial de mexicanos, que apontam que ele traz estereótipos sobre o país. Apesar de a trama ser sobre o México, o diretor produziu o filme em um estúdio perto de Paris, além de contar com elenco em que atores que não são mexicanos têm destaque.

“Emilia Perez é tudo o que há de ruim em um filme”, escreveu Cecilia Gonzalez, jornalista mexicana que vive na Argentina, no X. “Estereótipos, ignorância, falta de respeito, ganhar dinheiro com uma das mais graves crises humanitárias do mundo (desaparecimentos em massa no México)”, completou.

Além disso, a protagonista Karla Sofía Gascón teve uma série de publicações antigas no X resgatadas por internautas. Em mensagens publicadas entre 2020 e 2021, ela fazia comentários preconceituosos contra mulçumanos, sobre a morte de George Floyd e até sobre a importância da representatividade em premiações como o Oscar.

Em um comunicado enviado para a revista Variety, que repercutiu o caso, Karla Sofía pediu desculpas ao público. Na última sexta-feira (31), a atriz desativou a conta no X.

