Encontrados mortos em casa, ator Gene Hackman morreu uma semana depois da esposa; saiba causas

As causas das mortes do ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, encontrados mortos na residência do casal no último dia 26 de fevereiro, foram diferentes, segundo legistas responsáveis pela investigação. O artista faleceu por complicações de problemas cardíacos e Alzheimer avançado uma semana antes da companheira, que morreu por uma síndrome pulmonar causada pelo Hantavírus, um tipo raro de virose transmitida por roedores.

Gene Hackman tinha 95 anos, e Arakawa, 65. Na casa deles, em Novo México, nos Estados Unidos, também foi encontrado morto o cachorro da família, em um armário.

Conforme as autoridades, as circunstâncias da morte do animal continuam em apuração.

Mortes com uma semana de diferença

Segundo os laudos obtidos por meio das autópsias dos corpos, Betsy faleceu no dia 11 de fevereiro. Já Gene, teria falecido em 18 de fevereiro, como apontam dados do marcapasso que ele usava.

Além das complicações cardíacas, sintomas de Alzheimer em estágio avançado contribuíram para a morte e a legista Heather Jarrell pontuou que é "bem possível" que ele não soubesse que a esposa morreu.

Apesar das causas terem sido desvendadas, a investigação sobre as mortes segue aberta, conforme o xerife do Condado de Santa Fé, Adan Mendoza.

