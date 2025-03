Karla Sofía Gascón, de 'Emilia Perez', parabeniza Brasil pelo Oscar em 'Ainda Estou Aqui'

Após a vitória de "Ainda Estou Aqui" no Oscar, a atriz Karla Sofía Gascón, de 52 anos, compartilhou em seus stories no Instagram um vídeo de brasileiros comemorando o prêmio nas ruas no último domingo (2).

“É legal ver como tantas pessoas vivem com entusiasmo e celebram. Parabéns ‘Ainda Estou Aqui’, parabéns a todos os brasileiros que aproveitaram com amor e apoiaram os seus com respeito pelos outros participantes”, escreveu ela.

Legenda: Karla Sofía Gascón parabeniza “Ainda Estou Aqui” ao compartilhar vídeo de brasileiros celebrando o Oscar Foto: Reprodução/Redes sociais

Gascón, estrela de Emilia Pérez, foi a primeira pessoa trans indicada ao Oscar. Nos últimos meses, no entanto, tem mantido um perfil discreto após polêmicas envolvendo declarações antigas. Internautas resgataram tweets publicados por ela entre 2016 e 2020 com comentários controversos sobre o assassinato de George Floyd, críticas à diversidade no Oscar e menções negativas à comunidade muçulmana.

O diretor de Emilia Pérez, Jacques Audiard, classificou os tweets de Sofía como “imperdoáveis” e disse que não mantém contato com a atriz. “Eu não falei com ela e não quero falar. Ela está em uma abordagem autodestrutiva na qual não posso interferir, e realmente não entendo por que ela continua".

Karla ofereceu, no mês passado, um pedido de desculpas às pessoas que magoou e prometeu se afastar dos holofotes.