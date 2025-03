A filha do ator Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, de apenas 2 anos, voltou a ser internada nesta semana com sinais de infecção. A informação foi compartilhada pela mãe da criança, Letícia Cazarré, em uma publicação no Instagram, na quarta-feira (5).

"Nossa baixinha mais guerreira hoje amanheceu com sinais de infecção de novo, e mais uma vez a gente coloca tudo em perspectiva, em stand by, e corre pra leva-la para o hospital. É lá que ela recebe os cuidados intensivos", escreveu.

Na mesma postagem, a esposa de Juliano pediu orações pela filha. "Vamos todos desde já rezar pela Guigui e por cada uma das crianças que estão nos hospitais do Brasil nesta quarta-feira de cinzas? Que os anjinhos da guarda as consolem e que os médicos e profissionais de saúde deem o seu melhor para aliviar cada um de seus sofrimentos", ressaltou.

Essa é a segunda vez que Maria Guilhermina é internada menos de uma semana. A última hospitalização foi no último sábado (1º) para reparar uma cânula respiratória. Segundo a família, o equipamento é necessário para manter o tratamento dela em casa.

Nesta quinta (6), Letícia postou uma selfie ao lado da pequena, com a legenda: "Vou terminar meu dia juntinho com ela".

Legenda: Em dezembro de 2024, Maria Guilhermina foi internada com pneumonia, parainfluenza e traqueíte. Ela recebeu alta em janeiro deste ano Foto: Reprodução/Redes Sociais

Qual o problema de saúde de Maria Guilhermina?

Maria Guilhermina é diagnosticada com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração, e recebe acompanhamento médico desde que nasceu. De acordo com o Manual MSD de pediatria, essa condição pode variar em gravidade, desde formas leves até casos mais severos, nos quais a função cardíaca é significativamente comprometida.

Os sintomas mais aparentes são:

Cansaço aos esforços;

Presença de arritmias;

Episódios de cianose (coloração azulada da pele devido à falta de oxigênio).

Apesar de não existir cura para a doença, ela pode ser tratada de diversas maneiras para melhorar a qualidade de vida do paciente. Para os primeiros anos de vida, é recomendável uma cirurgia de reconstrução da valva atrioventricular direita, parte do coração que nasce defeituosa com a anomalia.

