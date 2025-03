Ator Juan Pablo Velasco, de 11 anos, está internado com infecção bacteriana

O ator mirim Juan Pablo Velasco, 11, conhecido por atuar na telenovela mexicana "Papás por Conveniencia" da TelevisaUnivision, chamou atenção dos seguidores com um anúncio nas redes sociais. Ele revelou que teve de ser internado para uma cirurgia de emergência após ter sido diagnosticado com uma bactéria no quadril.

"Estou hospitalizado há 12 dias. Uma bactéria entrou no meu quadril. Fiz uma cirurgia e o tratamento teve que ser no hospital", disse o menino em vídeo gravado no quarto do hospital.

Ele ainda agradeceu pelas expressões de carinho enviadas pelos colegas das novelas mexicanas.

"Quero agradecer muito a todos por suas mensagens de apoio, também quero agradecer por estarem cientes de mim e vocês verão que em breve estarei 100% para iniciar outros projetos", disse o garoto.

Jovem adiou gravação de nova novela

O ator mexicano, que havia sido confirmado para fazer parte da nova novela "Monteverde", mencionou ainda que, devido à hospitalização, teve que adiar a participação nas gravações.

Mesmo com pouca idade, Juan já conta no currículo com os filmes "La Piñata de Marcel" e "No dejes a los niños solos".

