Gene Hackman, ator de 'Superman', esposa e cachorro da família são encontrados mortos dentro de casa, nos EUA

O ator Gene Heckman, de 97 anos, e a esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, de 65 anos, foram encontrados mortos dentro da casa onde moravam em Santa Fé, nos Estados Unidos, na tarde dessa quarta-feira (26). As informações foram repassadas pela polícia local e confirmadas pela imprensa norte-americana.

De acordo com o chefe de polícia de Santa Fé, Adan Mendoza, não havia indícios de crime no momento em que o casal foi localizado. Eles estavam juntos do cachorro da família, que também morreu.

Gene Heckman é um veterano de Hollywood e já venceu dois Oscars de Melhor Ator. O primeiro foi em 1972 com o thriller de ação "Operação França", já o segundo veio exatamente 20 anos depois, em 1992, com "Os Imperdoáveis".

Ele já atuou em mais de 80 filmes, incluindo o primeiro Superman, com Christopher Reeve, de 1978, quando fez o papel do vilão Lex Luthor. Gene também fez várias passagens pela televisão, como nas séries "Rota 66" (1963) e "The F.B.I" (1967). O ator foi casado duas vezes, teve três filhos e estava junto de Arakawa desde 1991.