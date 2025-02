O que acontece com Rudá em 'Mania de Você'? Veja destino final do personagem em novela da TV Globo

Rudá (Nicolas Prattes) está prestes a se despedir de Mania de Você de forma dramática. O caiçara será assassinado, mas, antes disso, faz uma descoberta sobre Molina (Rodrigo Lombardi), que muda o rumo da trama.

Veja também Zoeira Morre Michelle Trachtenberg, atriz de 'Gossip Girl', aos 39 anos Zoeira Que horas começa o BBB 25 nesta quarta-feira (26)? Veja programação do reality

Em seus capítulos finais, Rudá segue Mércia (Adriana Esteves) até um heliponto e, disfarçado, obtém informações de um funcionário: a mãe de Mavi (Chay Suede) viaja diariamente para o Rio de Janeiro. Determinado a descobrir a verdade, ele decide ir até a capital, onde consegue segui-la até a marina onde o iate de Molina está ancorado.

Escondido na embarcação, Rudá se surpreende ao ver que Molina está vivo. Ele tenta ouvir a conversa entre o vilão e Mércia, mas a porta de vidro abafa o som. Ainda assim, consegue entender que Molina está planejando uma nova identidade para ambos.

A tensão atinge o ápice quando o celular de Rudá toca, chamando a atenção de Molina. O vilão finge ignorar o barulho, mas sorrateiramente se aproxima com uma arma em mãos. No momento em que seus olhares se cruzam, Rudá reage e salta no mar, enquanto Molina dispara várias vezes contra ele. O destino do jovem caiçara fica em aberto, deixando um clima de suspense no ar.