Prime divulga data de estreia da terceira temporada de 'O Verão que Mudou Minha Vida'

Maresia, romance e segunda chance. A terceira e última temporada de "O Verão que Mudou Minha Vida" chega no Prime Video em julho deste ano. O anúncio, feito nesta sexta-feira (7), detalhou que a nova temporada contará com 11 episódios. Ela será lançada simultaneamente em mais de 240 países, contando com direção de Sarah Kucserka e da escritora Jenny Han.

Nessa continuação, o público acompanhará Belly vivendo em meio aos dilemas e escolhas difíceis da vida adulta. Ao se aproximar dos 24 anos, precisa tomar a maior decisão de sua vida: a de quem ela ama de verdade.

Entre Jeremiah e Conrad Fisher, não há como escapar de uma decisão final. A nova temporada é baseada no último livro da Trilogia Verão, best-seller de Jenny Han, o "Sempre Teremos o Verão".

Legenda: Conrad e Jeremiah são apaixonados por Belly Foto: Divulgação

O que acontece na nova temporada?

No livro "Sempre Teremos o Verão", que inspira a nova temporada, Belly se vê dividida entre os dois irmãos Fisher: Conrad e Jeremiah. Enquanto Conrad é ousado, sombrio e inteligente, Jeremiah é confiável, espontâneo e engraçado.

Apesar dos três serem diferentes, a amizade parece inabalável, mas um deles faz algo que quebra a confiança de todos. Belly, que está noiva, tem que descobrir como vai lidar com as novas mudanças.

Legenda: Última temporada é inspirada na história do livro "Sempre teremos o verão" Foto: Divulgação

Os livros da trilogia, que conquistaram fãs ao redor do mundo, foram relançados no Brasil pela editora Intrínseca em 2019, com uma tradução inédita e novas capas. A saga de Jenny Han, autora também de "Para Todos os Garotos que Já Amei", continua a tocar os corações de leitores.

Série 'O Verão que Mudou Minha Vida'

A série 'O Verão que Mudou Minha Vida' é um drama adolescente que foca em amadurecimento, romance e desilusões. Em 2022, a série estreou com sucesso, logo virando um fenômeno de audiência, ultrapassando recordes de visualizações da plataforma Prime Video.

Veja trailer da primeira temporada abaixo:

