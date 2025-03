Adolescente filho de CAC e sobrinho de PM é sequestrado e morto em Caucaia, no Ceará

Um adolescente de 17 anos foi sequestrado e assassinado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, após criminosos invadirem a fazenda do pai dele na madrugada desta sexta-feira (7).

Na ação, os suspeitos chegaram a levar armas do proprietário, que seria CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), e outros pertencentes dos moradores da propriedade. O jovem também era sobrinho de um policial militar.

Veja também Segurança Veículo de provedora de internet é alvo de ataque e é incendiado em Caucaia; veja vídeo Segurança Justiça recebe denúncia contra os três presos por morte da jovem Natany Alves em Quixeramobim; veja quais crimes

O adolescente foi encontrado sem vida e com lesões por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro Lagoa dos Porcos, também em Caucaia, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Pasta informou que a Delegacia Metropolitana de Caucaia realiza diligências para esclarecer o fato e identificar a autoria do crime. Ainda não há informações acerca da possível motivação do caso.

Conforme a SSPDS, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE foram acionadas para o local do crime.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.