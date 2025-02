MC Daniel aparece chorando em story após cancelar show 15 minutos antes de se apresentar

MC Daniel desabafou, neste domingo (23), após cancelar um show faltando apenas 15 minutos para o início da apresentação em Campinas (SP), no dia anterior. O funkeiro, que acabou de ser pai pela primeira vez, apareceu chorando nos stories do Instagram.

"O inimigo não vai me parar, nenhum espírito do mal, toda palavra ou intenção enviada contra minha vida, não vai me desanimar, não vai me parar, não tem poder sobre mim. Eles sabem que não me tocam, porque eu vivo o Espírito Santo, aprendi a me blindar, mas eu sei que ele é covarde, quer atingir as pessoas que eu amo, sem que elas percebam, para me desestabilizar", começou o MC.

O pai de Rás continuou, contando sobre coisas que já venceu. “Só preciso de um tempo sozinho orando, pra entender como ele está agindo. Eu sempre os enfraqueço e isso os deixam mais furiosos. Está sendo revelado para mim, mais uma vez, como ele estava agindo e hoje a situação que acabei de passar foi mais um golpe que tomei, mas que não me derrubou só me deixou mais forte, pronto pra próxima que eu sei que vai vir”, refletiu.

Apresentação cancelada

Em seguida, Daniel comentou sobre o que teria motivado o cancelamento do show: “A falha foi da mesa de som da casa. Eles mesmos reconheceram isso. Tenho vídeo de tudo, horários, fotos.”

E não acabou por aí. O artista apareceu mais uma vez, desta vez dizendo que havia sido vítima de tentativa de roubo. “Fiz um show e quando entrei duas mulheres tentaram roubar meu óculos, entortaram meu dedo para pegar, já começou por aí. Depois deu problema na mesa do som e quando comecei a cantar deu problema no microfone e as pessoas começaram a me vaiar”, explicou.

MC Daniel e a noiva Lorena Maria ganharam Rás na madruga da última terça-feira (18). Todos os detalhes foram compartilhados com os seguidores dos papais-coruja.