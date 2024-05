Scarlett Johansson acusa empresa que criou ChatGPT de imitar sua voz e jeito de falar em novo robô

A atriz Scarlett Johansson disse, nessa segunda-feira (20), que entrou em contato com a empresa OpenAI para reclamar da nova versão do robô falante do ChatGPT, o GPT-4o, lançado no último dia 13 de maio. Segundo a artista, o modelo, chamado "Sky", imita sua voz e seu jeito de falar. Informações são do G1.

Johansson é conhecida, dentre outros papéis, por interpretar a voz de uma assistente digital chamada "Samantha", pela qual o protagonista do filme "Ela" (2013), interpretado por Joaquin Phoenix, se apaixona.

Em comunicado enviado ao jornal Washington Post, a atriz afirmou que foi procurada pelo presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, para licenciar sua voz para o novo modelo de inteligência artificial da companhia. No entanto, por "motivos pessoais", ela recusou o convite.

"Meus amigos, família e o grande público, todos notaram quanto o novo sistema 'Sky' soava como eu. Quando escutei a demonstração divulgada, fiquei chocada, brava e descrente, que o senhor Altman buscasse uma voz que soasse tão estranhamente como a minha que meus amigos mais próximos e veículos de mídia não pudessem notar a diferença", declarou a artista.

Johansson compartilhou ainda que o presidente-executivo da OpenAI chegou a insinuar que a similaridade entre as vozes era intencional, para referenciar o filme "Ela".

Luta contra deepfakes

Johansson aproveitou o momento para destacar a luta dos artistas contra as deepfakes, que são técnicas que geram desinformação, a partir de vídeos e imagens manipuladas com o uso de inteligência artificial, para copiar rostos e vozes. "Em uma época na qual estamos todos lutando contra deepfakes e com a proteção da nossa própria imagem, do nosso próprio trabalho, das nossas próprias identidades, acredito que estas são questões que merecem clareza absoluta", desabafou a atriz.

Segundo ela, foi preciso contratar um advogado, que enviou cartas à OpenAI e ao presidente-executivo, expondo a situação e questionando o processo por trás do dispositivo.

"Acreditamos que as vozes da IA não devem imitar deliberadamente a voz distinta de uma celebridade. A voz de Sky não é uma imitação de Scarlett Johansson, e pertence a uma atriz profissional diferente, usando sua própria voz natural", afirmou a empresa, em resposta ao Washington Post.