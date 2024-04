Gestão Tarcísio de Freitas vai produzir aulas para professores usando ChatGPT em SP

Um documento revela que o estado de São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), irá utilizar o ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial, para produzir aulas digitais que serão utilizadas pelos professores da rede pública estadual. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo.

O documento foi enviado aos professores com orientações para a produção do material do 3º bimestre deste ano. O texto relata que a ferramenta irá gerar a "primeira versão da aula com base nos temas pré-definidos e referências concedidas pela secretaria".

A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação. Segundo a pasta, a inteligência artificial será testada para o aprimoramento das aulas digitais do 3º bimestre para os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e do ensino médio.

A decisão pela utilização do ChatGPT foi tomada pelo secretário de Educação, Renato Feder, com o intuito de acelerar a produção do material didático.

Anteriormente, o material didático era produzido por professores curriculistas. Com a utilização da nova ferramenta, os docentes ficarão responsáveis por avaliar a aula gerada pela inteligência artificial e fazer os ajustes necessários.

Após a edição, o material será encaminhado para uma equipe interna da secretaria, responsável pela revisão final. Os professores terão que entregar três aulas a cada dois dias úteis, ou seja, pelo menos seis por semana. No modelo anterior, sem o uso da ferramenta, os docentes tinham que entregar quatro aulas por semana.