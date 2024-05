Morre Paul Auster, escritor norte-americano, aos 77 anos

O escritor norte-americano Paul Aster faleceu na noite desta terça-feira (30), aos 77 anos. Segundo informações da imprensa internacional, Auster tinha sido diagnosticado com câncer em 2022 e iniciou tratamento em 2023.

A confirmação da morte foi feita, segundo o The New York Times, por meio da amiga pessoal de Paul, Jacki Lyden.

As informações são de que o escritor iniciou um tratamento no Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nova York ainda em 2023.

Vida e carreira

Auster nasceu em 1947 no estado de Nova Jersey, e anos mais tarde se tornaria um dos ícones da literatura de Nova York. O autor produziu cerca de 30 livros, foi traduzido para mais de 40 idiomas e tinha como tema preferido nas histórias os acasos e coincidências da vida.

Um dos principais livros do autor foi lançado em 1982, quando ele se tornou muito conhecido por "A Invenção da Solidão". Em 1985, ele iniciou "A Trilogia de Nova York", com as obras "Cidade de Vidro", a primeira da série, "Fantasmas" (1986) e "Quarto fechado" (1986).

"Moon Palace" (1989), "O livro das ilusões" (2002) e "Desvarios do Brooklyn" (2005) são outros sucessos da carreira do escritor. Além disso, ele ainda contribuiu para roteiros como os dos filmes 'Smoke' e 'Brooklyn Boogie'.