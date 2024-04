Prédio conhecido como 'castelo do Harry Potter' é destruído por ataque russo na Ucrânia; veja vídeo

Um bombardeio russo com mísseis deixou pelo menos quatro mortos, nesta segunda-feira (29), na cidade ucraniana de Odessa, no Mar Negro, informou o governador. Imagens da imprensa ucraniana mostram um edifício localizado perto do mar, pertencente à Academia Jurídica de Odessa e conhecido como "castelo do Harry Potter", pegando fogo.

O prédio ficou conhecido dessa forma pela semelhança com o Castelo de Hogwarts mostrado nos filmes do bruxo.

"Três mulheres e um homem morreram. Segundo um balanço atualizado, 28 pessoas ficaram feridas, entre eles duas crianças e uma mulher grávida", declarou, no Telegram, o governador Oleg Kiper. No balanço anterior, o governador havia relatado dois mortos e 17 feridos.

Legenda: Castelo fica na cidade ucraniana de Odessa, no Mar Negro Foto: Oleksandr GIMANOV / AFP

Ainda segundo o gestor, um menino de quatro anos está "muito grave", seis adultos se encontrem em cuidados intensivos e um homem morreu de uma crise cardíaca causada pelo ataque. Kiper acrescentou que o ataque danificou "casas e infraestruturas civis".

Odessa, porto do sudoeste da Ucrânia, vital para as exportações, é alvo habitual de bombardeios com mísseis e drones.