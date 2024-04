Tiktoker é morta a tiros em Bagdá

A influenciadora iraquiana Om Fahad, famosa no TikTok, foi morta a tiros dentro do próprio carro, em Bagdá, na porta de casa. O caso aconteceu na última sexta-feira (26), segundo informações do g1.

Com quase meio milhão de seguidores no TikTok, a celebridade da internet era conhecida por vídeos em que dançava música pop vestindo roupas justas. Em fevereiro do ano passado, ela foi condenada a seis meses de prisão pelos conteúdos.

Veja também Mundo Homem negro que foi morto nos EUA havia dito 8 vezes aos policiais que não conseguia respirar Mundo 'Porta do Inferno' no Turcomenistão foi criado por erro humano; fosso chega a mais de 400°

A decisão pela prisão de Om Fahad foi tomada porque o governo iraquiano considerou que os vídeos da tiktoker tinham “intenções indecentes” e também atentavam “contra o pudor e os costumes públicos”.

Em 2023, o país do Oriente Médio passou a estimular que a população denunciasse publicações das redes sociais consideradas inadequadas por terem “conteúdos decadentes”, contrários às tradições iraquianas.

Tal movimento levou diferentes influenciadores do Iraque a serem forçados a pedir desculpas pelos próprios conteúdos ou, em alguns casos mais extremos, à prisão.

Sobre o caso de Om Hafad, um comunicado do Ministério do Interior do Iraque informou que "uma mulher conhecida nas redes sociais" foi morta por "assaltantes desconhecidos". A mídia local noticiou que uma outra mulher ficou ferida no ataque.

O governo local disse que foi criada uma equipe de trabalho para investigar a morte da influenciadora, cujo nome verdadeiro é Ghufran Sawadi.