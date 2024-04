Homem negro que foi morto nos EUA havia dito 8 vezes aos policiais que não conseguia respirar

O homem negro identificado como Frank Tyson, de 53 anos — que morreu ao ser imobilizado em abordagem policial nos Estados Unidos —, disse oito vezes aos agentes durante a ação que não conseguia respirar.

O caso, que aconteceu em um bar no estado de Ohio no último dia 18 de abril, veio a público na quinta-feira (25). Tyson estava algemado sob custódia e um agente policial apoiava o joelho entre o pescoço e as costas do homem. Toda a ação foi registrada pela câmera corporal de um dos policiais.

O vídeo registrado mostra, ainda, os policiais conversando sobre o fato após terem imobilizado o homem. Um perguntou se Tyson já "se acalmou" e outro afirma que ele "deve ter desmaiado".

Eventualmente, os agentes perceberam que o homem não estava responsivo e chamaram uma equipe médica. Pelos registros da câmera corporal, o tempo entre eles perceberem a situação de Tyson e a chegada dos médicos foi de 13 minutos.

Tyson chegou a receber massagem cardíaca e ser levado ao hospital, mas foi declarado morto em menos de uma hora depois de ter ido para a emergência, conforme o canal de TV CBS.

A ocorrência para a qual os policiais foram chamados foi a de um suposto acidente de carro, mas encontraram apenas um veículo abandonado. Uma testemunha apontou o bar onde Tyson estava como o local para onde o responsável pelo acidente teria ido.

Foi quando os agentes encontraram Tyson, que reagiu à abordagem se negando a sair do local. Em questão de segundos, o homem foi imobilizado por dois agentes e algemado por outro. Um quarto policial manteve o joelho apoiado na parte superior do corpo da vítima, entre o pescoço e as costas.