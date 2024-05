Menino de quatro anos é encontrado morto dentro de máquina de lavar após dias desaparecido na Rússia

Um menino de quatro anos foi encontrado morto dentro de uma máquina de lavar na última segunda-feira (29), na Rússia. A criança havia sido dada como desaparecida pela família dois dias antes. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

O eletrodoméstico, em que o menino Artem Deriugin foi encontrado, estava na garagem da casa em que ele morava. O corpo apresentava marcas de hematomas.

Segundo os investigadores, o menino morava com a mãe, de 20 anos. Ele foi visto pela última vez por seu avô na hora do almoço e desapareceu após ser deixado sem supervisão.

Alexander Bystrykin, presidente do Comitê de Investigação Russo e detetive sênior do país, exigiu um relatório sobre o caso. O comitê na região da Buriácia abriu um processo criminal pela morte do menino