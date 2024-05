O que funciona no feriado do Dia do Trabalho em 2024? Veja o que abre e fecha em Fortaleza

Celebrado anualmente no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador é considerado um feriado nacional desde 2002. A data remete à luta histórica por melhores condições de trabalho, sendo lembrado também em diversos países do mundo.

Apesar de ser uma comemoração em todo o País, em Fortaleza, supermercados irão funcionar normalmente. Metrô, VLT e linhas de ônibus serão afetados e terão frotas e horários reduzidos.

Veja o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalhador

Supermercados

Os supermercados terão funcionamento normal, conforme informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), bancos não funcionarão neste 1º de maio. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas no período. Pix deverá funcionar normalmente.

Linhas de ônibus

Conforme a empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a operação de transporte na Capital será semelhante à de domingo, ou seja, reduzida.

Metrô e VLT

LINHA SUL: De 5h30 até próximo de 19h, com intervalos de 30min entre as viagens, em todas as estações.

De 5h30 até próximo de 19h, com intervalos de 30min entre as viagens, em todas as estações. LINHA NORDESTE: De 5h30 até próximo de 18h, com intervalos de 37min entre as viagens, em todas as estações.

De 5h30 até próximo de 18h, com intervalos de 37min entre as viagens, em todas as estações. LINHA OESTE: Saindo da estação Caucaia: 5h30, 7h, 8h30, 10h15, 11h45, 13h30, 15h e 16h45. Saídas da estação Moura Brasil: 6h15, 7h45, 9h30, 11h, 12h30, 14h15, 16h e 17h30.

Não haverá operação no VLT de Sobral e no VLT do Cariri.

Enel

Lojas de atendimento estarão fechadas, no entanto, equipes da companhia atuarão em campo durante o feriado.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão no Dia do Trabalhador. Sendo assim, lojas de atendimento estarão fechadas.

Shoppings

Shopping Aldeota

Lojas e quiosques: fechados.

Praça de Alimentação: fechado.

Pão de Açúcar: aberto das 9h às 19h.

Lojas Americanas: fechado.

RioMar Fortaleza

Lojas e quiosques: fechados.

Praça de Alimentação: aberta das 10h às 22h.

Espaço Gourmet/Boulevard: aberto das 12h às 22h.

Órgãos públicos: fechados.

Academia Greenlife: aberta das 7h às 17h.

Cinépolis: verificar programação.

Game Station: aberto das 10h30 às 22h.

Mercadinhos São Luiz: aberto das 10h às 22h.

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: fechados.

Praça de Alimentação: aberta das 10h às 22h.

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: abertos das 11h às 22h.

Órgãos públicos: fechados.

Cinépolis: verificar programação.

Clínica Kennedy: aberta das 9h às 19h30.

Extrafarma: aberta das 12h às 21h.

Lavateria: aberto das 7h às 22h.

Mercadão São Luiz: aberto das 7h às 22h.

Pague Menos: aberta das 8h às 22h.

Shopping Del Paseo

Praça de Alimentação: aberto das 11h às 22h.

Day Play: aberto das 12h às 22h.

Cinema: aberto a partir das 13h.

Mercadinhos São Luiz: aberto das 7h às 22h.

Lojas e quiosques: fechadas.

Lojas Americanas: fechada.

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques: fechados.

Praça de alimentação: aberta das 11h às 22h.

Selfit Academias: aberta das 8h às 18h.

Caixa Econômica: fechada.

Cinema: verificar programação.

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques: fechados.

Praça de alimentação e lazer: abertos das 11h às 22h.

Greenlife: aberta das 11h às 16h.

Quintal do Jóquei - Restaurantes

Carneiro do Ordones: aberto das 11h às 0h.

Seu Domingo Quintal: aberto das 11h às 0h.

FrutBiss: aberto das 12h à 0h.

Santa Pastelaria: aberta das 16h às 22h.

Arena Green: aberta das 6h às 22h.

Parque do Jóquei: aberto das 16h às 23h.

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: fechados.

Praça de alimentação e lazer: abertos das 11h às 22h.

Farmácia Pague Menos: aberta das 13h às 21h.

Cinema: verificar programação.

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques: fechados.

Praça de alimentação: aberta das 9h às 21h.

SkyFit: aberta das 8h às 18h.

Pague Menos: aberta das 11h às 20h.

Detran, Caixa Econômica, Casa do Cidadão e Americanas: fechadas;

Cinema: verificar programação.

Shopping Benfica

Praça de alimentação: aberta das 11h30 às 21h.

Cinema: aberto das 12h45 às 20h15.

Mercadinho São Luiz: aberto das 7h às 21h.

Lojas, quiosques, CCI, Detran, Lotérica, Casa do Cidadão, Caixa Econômica e Tribunal de Justiça: fechados.

Giga Mall

TRE - Atendimento ao eleitor: aberto das 8h às 17h.

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: fechados.

Grand Shopping

Lojas e Quiosques: fechados.

Lojas Americanas: fechada.

Praça de Alimentação: funcionamento normal das 11h às 22h.

Cinema: funcionamento normal de acordo com a programação.

Bancos, Unimed e Smartfit: fechados.

Terrazo Shopping

Lojas e Quiosques: fechados.

Praça de Alimentação e operações de lazer: aberto das 11h às 22h.

Supermercado Guará: aberto 7h às 22h.

Academia Greenlife: aberta das 8h às 16h.

