Detran volta a multar motoristas profissionais sem exame toxicológico a partir de 1º de maio

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran/CE) irá multar a partir do dia 1º de maio motoristas profissionais que não realizaram exame toxicológico.

A cobrança da multa estava suspensa nos últimos anos. Agora, motoristas das categorias C, D e E têm até o dia 30 de abril para realizar o exame.

Quem não passar pelo procedimento, estará sujeito a uma multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na CNH, conforme o artigo 165-D do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A não realização do exame no período estabelecido é considerada infração gravíssima.

Como verificar se o exame toxicológico está em dia

Acesse a área do condutor no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT); Clique no botão “Exame toxicológico”.

O que fazer se o exame toxicológico estiver vencido?

Caso o prazo para realização do exame toxicológico esteja vencido, busque um dos laboratórios credenciados e faça a coleta para a realização do exame.

Confira os laboratórios credenciados clicando aqui