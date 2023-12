Concurso Nacional Unificado divulga novo cronograma e mais locais de prova

O Governo Federal divulgou nesta quinta-feira (14) ter alterado o cronograma do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), assim como incluído mais locais de provas. O edital com todas as regras do certame será divulgado em 10 de janeiro.

Após a alteração, a realização da prova tem nova data indicativa de 5 de maio. As inscrições vão começar dia 19 de janeiro e seguem até 9 de fevereiro.

A alteração do cronograma foi feita pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em diálogo com a empresa responsável pela realização do concurso, após sua escolha na última semana de novembro. As datas foram acordadas pelo Ministério e Cesgranrio, empresa vencedora do certame, afim de garantir tempo suficiente para elaboração das provas.

A medida também atende demanda dos candidatos, segundo o órgão. “Recebemos muitas solicitações pelas redes sociais de que as pessoas tivessem mais tempo para estudar”, explicou a ministra Esther Dweck, sobre o tempo maior entre o edital e a prova.

Mais cidades

Outra novidade é que a prova agora será realizada em 217 cidades, 37 a mais do que o divulgado anteriormente.

A mudança também foi definida após diálogo com a empresa selecionada para realização da prova. A ampliação visa garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade. No Ceará, foram incluídas Caucaia e Maracanaú.

Mais de 6 mil vagas

Chamado de "Enem dos Concursos", o primeiro concurso público unificado, visando o preenchimento de 6.640 vagas para servidores federais, será aplicado pela Fundação Cesgranrio.

Essa será a primeira vez que a administração pública federal realiza um processo seletivo para atender de forma simultânea demandas de órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, em todos os estados e no Distrito Federal. Ao todo, 21 instituições aderiram ao processo.