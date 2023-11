Concurso Nacional Unificado define banca responsável; veja como vai funcionar

O primeiro concurso público unificado, a ser realizado em 180 cidades do país, visando o preenchimento de 6.640 vagas para servidores federais, será aplicado pela Fundação Cesgranrio, conforme anunciou o Governo Federal, nesta sexta-feira (24). A instituição foi escolhida por apresentar a melhor proposta financeira, entre as três empresas que atendiam às condições necessárias para a realização do processo seletivo.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o contrato será assinado ainda em novembro e a Cesgranrio deverá divulgar o edital com o cronograma do processo, detalhamento das vagas, critérios de seleção e locais de aplicação até o dia 20 de dezembro. A previsão é de que a prova seja aplicada em 25 de fevereiro de 2024.

Seleção

O processo de escolha da banca foi feito com a participação do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria Geral da União (CGU) e da Advocacia-Geral da União (AGU) para garantir que a seleção atendesse a todos os princípios da administração pública.

Inicialmente foi desenvolvido um estudo técnico preliminar que indicou os requisitos para a apresentação das propostas. Cinco empresas se manifestaram e também contribuíram com o aperfeiçoamento do estudo inicial, resultando em um Termo de Referência que baseou os ajustes das propostas de três empresas. A Cesgranrio ofereceu a proposta mais vantajosa e de menor valor.

Essa será a primeira vez que a administração pública federal realiza um processo seletivo para atender de forma simultânea demandas de órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, em todos os estados e no Distrito Federal. Ao todo, 21 instituições aderiram ao processo.

20 de dezembro de 2023: publicação do edital do Concurso Nacional Unificado, no Diário Oficial da União. No momento da inscrição, os interessados deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis no concurso. Depois desta escolha, o candidato deverá indicar seu cargo/carreira, por ordem de preferência entre as vagas disponíveis, no bloco escolhido;

25 de fevereiro de 2024: data prevista para a aplicação da prova. Neste dia, serão realizadas as provas objetivas com matriz comum a todos os candidatos; provas específicas e dissertativas, por área de atuação governamental;

Abril de 2024: data prevista para a divulgação dos resultados gerais da primeira fase;

Entre junho e julho de 2024, o ministério planeja o início dos cursos de formação.

COMO PARTICIPAR?

Somente será permitir uma solicitação de inscrição por CPF, e o candidato tem de procurar seu setor de interesse. Será preciso indicar o cargo/carreira que deseja por ordem de preferência entre os disponíveis no bloco temático escolhido.

Cada área vai determinar seus próprios critérios de admissão, como necessidade de novas etapas e conhecimentos específicos exigidos.