Concurso DNIT divulga edital com vagas no Nordeste e salários de até R$ 12 mil

O edital do concurso público para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi publicado, nesta sexta-feira (24), no Diário Oficial da União. O certame prevê 100 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para candidatos com nível superior, e paga salários que variam de R$ 10 mil a R$ 12 mil.

As oportunidades são distribuídas em dois cargos: 50 para analista administrativo nas áreas de Administração, Contabilidade e Tecnologia da Informação, e a outra metade para analista de infraestrutura e transportes na área de Engenharia Civil.

Veja também

As vagas serão lotadas em diversos estados, entre eles alguns da região Nordeste. São eles:

Alagoas;

Bahia;

Ceará;

Maranhão;

Paraíba;

Pernambuco;

Sergipe;

Rio Grande do Norte.

> Confira o edital

Como se inscrever

As inscrições para o concurso público do DNIT começam na próxima segunda-feira (27) e seguem até 26 de dezembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora do certame.

Os interessados em participar devem pagar uma taxa de R$ 120. Inscritos no Cadastro Único e doadores de medula óssea têm direito a isenção desse valor, que deve ser solicita durante o ato de inscrição.

Como serão as provas

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, previstas para acontecer em 18 de fevereiro de 2024.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher em qual capital do País deseja realizar as avaliações. Todas terão aplicação dos testes.