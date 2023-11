Banco oferece 5 mil bolsas de estudo para cursos online de inglês; veja como participar

O Santander e o British Council estão com inscrições abertas para a nova edição online de programa que oferece 5 mil bolsas de estudo para cursos de inglês, batizado Santander Scholarships - Online English Courses 2023.

O treinamento é 100% gratuito e não é necessário ser cliente do banco ou ter curso superior para participar. O programa será realizado em cinco níveis, com duração de 16 semanas, e inclui 12 aulas em grupo com tutoria online.

Segundo descrito pelo programa, o objetivo da iniciativa é aperfeiçoar o inglês dos participantes para melhorar as chances de acesso ao mercado de trabalho e proporcionar oportunidades em ambientes profissionais.

Os selecionados receberão treinamento para melhorar a comunicação no campo profissional, expandir gramática e vocabulário, se preparar para entrevistas de emprego e saber interagir com profissionais de outros setores. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de dezembro no portal Santander Bolsas.

Certificado

São elegíveis para participar maiores de 18 anos residentes no Brasil e em outros 10 países (Argentina, Alemanha, Chile, México, EUA, Espanha, Portugal, Polônia, Reino Unido e Uruguai).

Os bolsistas terão que fazer um teste para determinar seu nível na plataforma de treinamento de inglês online da instituição. Após a conclusão, os estudantes receberão certificado de participação do British Council.