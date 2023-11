Bolsa Jovem está com inscrições abertas até 30 de novembro em Fortaleza; veja detalhes

A quarta edição do programa Bolsa Jovem está com inscrições abertas até o próximo dia 30, em Fortaleza. A iniciativa beneficiará 3,5 mil jovens em situação de vulnerabilidade na Capital, com idade entre 15 e 29 anos, segundo a Prefeitura.

O programa estimula jovens a desenvolverem habilidades em diferentes áreas de interesse, com o recebimento de ajuda financeira de R$ 300 mensais durante um ano. As inscrições devem ser feitas pelo Portal da Juventude.

As categorias são: Arte e Cultura; Cidadania e Participação Social; Ciência, Educação e Tecnologia; Comunicação; Comunidades e Povos Tradicionais; Práticas Recreativas e Lazer; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Saúde e Bem Estar; Economia Criativa e Empreendedorismo.

>> Veja edital

Podem participar da seleção:

Jovens com idade entre 15 e 29 anos (exceto no caso de pessoas com deficiência, que podem ter até 35 anos);

Residentes em Fortaleza, com renda per capita de até um salário mínimo (por pessoa da família);

Jovens que não possuam vínculo empregatício ou que não estejam contratados por nenhum projeto, ação ou contrato de gestão com a Secretaria da Juventude (bolsistas, estagiários, monitores e afins);

Jovens que não recebam bolsa, auxílio, benefício ou patrocínios na mesma área em que esteja concorrendo;

Jovens que já desenvolvam atividades, projetos ou pesquisa relacionados a uma das categorias do Bolsa Jovem por, no mínimo, um ano.

Das 3,5 mil vagas disponibilizadas, 10% são para pessoas com deficiência com idade máxima de 35 anos e há até 50 vagas para egressos e jovens que estejam em cumprimento de medida em meio aberto do Sistema Socioeducativo do Estado.

Programa Bolsa Jovem

Criado em setembro de 2019, o Programa Bolsa Jovem beneficiou 8 mil jovens de Fortaleza em suas três edições. A ideia é possibilitar e garantir que os jovens desenvolvam suas habilidades com a concessão de benefício financeiro mensal. O projeto, inicialmente dividido nas modalidades desportiva, artístico-cultural e liderança social juvenil, em 2021 teve a ampliação das modalidades para nove categorias.