Concurso da Prefeitura de Horizonte com 575 vagas tem salários de até R$ 8,8 mil; veja edital

A Prefeitura de Horizonte abriu concurso público com 575 vagas para os mais diferentes cargos. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, e as inscrições podem ser feitas do dia 20 de novembro até o dia 20 de dezembro. Os salários variam entre R$ 1,3 mil e R$ 8,8 mil.

A taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 175, a depender do nível de escolaridade, e são realizadas no site do Instituto Consulpam, organizador do certame. A seleção será feita por meio de prova objetiva no dia 25 de fevereiro de 2024 no turno da manhã para níveis fundamental e superior e tarde, para o médio.

Haverá também prova de títulos para alguns cargos de nível superior. O resultado do concurso será publicado em 21 de maio de 2024.

Veja as vagas completas:

Nível Fundamental

Auxiliar de serviços gerais - 48 vagas

Bombeiro hidráulico - 3 vagas

Guarda patrimonial - 20 vagas

Motorista - 15 vagas

Operador de máquinas pesadas - 2 vagas

Pedreiro amador - 3 vagas

Nível Médio

Assistente de apoio à inclusão - 25 vagas

Agente de trânsito - 5 vagas

Guarda municipal - 8 vagas

Assistente de sala de educação infantil - 25 vagas

Agente de administração - 27 vagas

Técnico em saúde bucal - 6 vagas

Fiscal de obras e posturas - 1 vaga

Fiscal de vigilância sanitária - 2 vagas

Monitor de transporte escolar - 5 vagas

Nível Médio/Técnico

Eletricista - 3 vagas

Secretário escolar - 4 vagas

Técnico edificações - 1 vaga

Técnico em enfermagem - 24 vagas

Técnico em informática - 24

Técnico em agrimensura - 1

Nível Superior