Gabarito oficial do Enem 2023 é divulgado pelo MEC; veja como consultar

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foi divulgado nesta terça-feira (14). Os Cadernos de Questões com as respostas podem ser acessados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Inicialmente, o edital do exame previa a divulgação do gabarito no dia 24 de novembro, porém o Inep antecipou a publicação dos resultados para esta terça. O Enem 2023 aconteceu nos dias 5 e 12 de novembro.

Veja como consultar:

1. Acesse o site do Inep, na área destinada ao Enem

2. Clique no botão "Prova e gabaritos"

3. Selecione o ano de 2023

4. Escolha o caderno e dia e confira os resultados