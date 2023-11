Centec e Secitece ofertam 1.113 vagas em cursos profissionalizantes em 20 cidades; confira

Em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará (Secitece) está com 1.113 vagas abertas para cursos de qualificação profissional gratuitos. As formações, que acontecem em diversas cidades do Estado, terão três turmas online e 43 presenciais.

Os interessados em participar dos cursos virtuais deverão se inscrever no site do Centec até esta quarta-feira (15). Já para garantir a inscrição nas formações presenciais, é necessário que os candidatos compareçam nos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT), presentes em 32 municípios, até sexta-feira (17).

É importante ressaltar que o público-alvo da iniciativa são moradores do Estado que tenham a partir de 16 anos e estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para alguns cursos, também será necessário que os candidatos atendam a requisitos de escolaridade mínima.

CURSOS

Com carga horária que varia de 40h a 60 horas, as formações começam na próxima segunda-feira (20) e serão ministradas por professores da Rede CVT. Elas deverão contemplar os setores de informação e comunicação, gestão e negócios, recursos naturais e infraestrutura.

Ao todo, os candidatos poderão escolher entre 46 cursos, que incluem formações como “Noções em Informática”, “Fundamentos em Empreendedorismo” e “Python, Algoritmos e Lógica de Programação”. Para conferir todos os cursos, os interessados podem acessar a programação disponibilizada pela organização.

Vale lembrar que as aulas presenciais ocorrerão em 20 CVTs nos seguintes municípios:

Acaraú

Aracoiaba

Brejo Santo

Campos Sales

Fortim

Granja

Iguatu

Ipaumirim

Ipu

Itaiçaba

Jucás

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Mauriti

Missão Velha

Piquet Carneiro

Quixeré

Santa Quitéria

São Benedito

Viçosa do Ceará

Com o fim das aulas, os estudantes inscritos nos cursos receberão certificados.