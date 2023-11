TRT-CE abre processo seletivo para estagiários em diversas áreas no Ceará

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-CE) está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 24 vagas de estágio em 15 localidades no Ceará.

As oportunidades são para diversas áreas como direito, Pedagogia, Mídias Digitais e História.

>>> Acesse o edital

O valor da bolsa-auxílio é R$ 863, com auxílio-transporte de R$ 79,20. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de novembro no site da Universidade Patativa.

A seleção será por meio de provas objetivas realizadas online no dia 30 de novembro. O conteúdo será disposto em questões de língua portuguesa; noções de informática; conhecimentos específicos.

Veja a relação de cidades com vagas: