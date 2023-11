Ministério da Agricultura abre seleção para vagas temporárias com salários de até R$ 6 mil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) abrirá um novo processo seletivo nesta quarta-feira (8) para preencher vagas temporárias em sete cidades brasileiras. As inscrições vão até o dia 17 de novembro.

As oportunidades são para Brasília (DF), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Pedro Leopoldo (MG), Goiânia (GO), Recife (PE) e Belém (PA). Pode concorrer às vagas pessoas com ensino fundamental, médio e superior.

Vagas abertas

A seleção, publicado na última sexta-feira (3), no Diário Oficial da União (DOU), disponibilizará 316 vagas, sendo 79 para preenchimento imediato e outras 237 para cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 4.000 e R$ 6.130.

O edital inclui quatro carreiras: auxiliar de laboratório (necessário ensino fundamental), técnico de laboratório (para candidatos com ensino médio, técnico em biotecnologia, análises clínicas, farmácia, laboratório de ciências da natureza ou agropecuária), farmacêutico (obrigatório graduação em farmácia) e químico (com graduação em química, química industrial/tecnológica ou engenharia química).

Inscrições

A seleção será organizada pelo Instituto Verbena da UFG (Universidade Federal de Goiás). O edital está disponível no site do Instituto, e as inscrições são feitas via plataforma online, de 8 até 17 de novembro.

A taxa de inscrição é de R$ 80 para o cargo de auxiliar de laboratório, R$ 90 para técnico de laboratório e R$ 110 para os cargos de farmacêutico e químico.

Para as funções de auxiliar e técnico de laboratório, os candidatos serão avaliados por análise curricular. Já a seleção para os postos de farmacêutico e químico contará com prova objetiva.