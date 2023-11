IDT divulga 4 mil ofertas de emprego para alta estação em novembro; veja como se candidatar

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está com 1.719 vagas abertas, sendo 214 reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições abriram na última quarta-feira (1º), sendo possível se candidatar através do portal da instituição. Ao todo, o IDT tem expectativa de ofertar 4 mil vagas de emprego até o final do mês.

Os interessados podem consultar a relação completa de vagas e agendar atendimento no mesmo site. Entre as oportunidades temporários e efetivas, há:

Teleoperador;

Vendedor de comércio varejista;

Alimentador de linha de produção;

Assistente administrativo;

Faxineiro;

Atendente de lojas e mercados;

Operador de caixa.

Conforme o Governo do Ceará, as vagas buscam atender a alta demanda dos setores do comércio do final do ano. As oportunidades consideraram quais as maiores demandas para o mesmo período no ano de 2022.

Caso o candidato não consiga acessar o site, também pode ir até uma das 18 unidades do IDT no Ceará.