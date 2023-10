Secretaria da Proteção Social oferta, gratuitamente, cursos gastronômicos natalinos; veja inscrever

A Secretaria da Proteção Social (SPS) está ofertando, gratuitamente, cursos presenciais de gastronomia com foco nos pratos típicos do Natal. Aos interessados, as inscrições iniciaram nesta segunda-feira (30) e estarão abertas até que todas as vagas sejam preenchidas.

É preciso ter disponibilidade para participar das aulas no período da manhã, tarde ou noite — dependendo do curso escolhido. As aulas terão duração de quatro horas diárias.

Veja também

As inscrições serão realizadas, somente, em uma das três unidades dos Complexos Mais Infância — localizadas nos bairros: Cristo Redentor, que fica na Barra do Ceará, João XXIII e Curió, na Messejana.

Os cursos disponíveis são:

Ceia Natalina: pratos quentes;

Ceia Natalina: sobremesas;

Panetones Doces e Salgados;

Doces e Salgados para festas.

Para se inscrever, basta ir até uma das unidades com os seguintes documentos:

Registro Geral (RG);

CPF;

Comprovante de Residência;

Número de Identificação Social (NIS);

Comprovante de escolaridade; e

Comprovante de vacina da Covid.

“Estamos aproveitando as oportunidades que surgem nesta época do ano para incentivar os empreendedores a investirem nos pratos típicos do Natal para que com isso arrecadem uma renda extra e até quem sabe, descubram um novo talento”, destaca a coordenadora da Inclusão Social da SPS, Jéssica Souza. Durante este ano, foram capacitadas 2.355 pessoas nas capacitações ofertadas nos Complexos Mais Infância.

LOCAIS E HORÁRIOS DOS CURSOS

Complexo Social Mais Infância do Cristo Redentor (Rua Camélia, 450, Bairro Cristo Redentor)

Ceia Natalina: pratos quentes

Período do curso: 06 a 10 de novembro

Turno: Manhã

Panetones Doces e Salgados

Período do curso: 20 a 24 de novembro

Turno: Tarde

Ceia Natalina: sobremesas

Período do curso: 04 a 08 de dezembro

Turno: Manhã

Doces e Salgados para festas

Período do curso: 11 a 15 de dezembro

Turno: Tarde



Complexo Social Mais Infância do João XXIII (Rua Araguaiana, 77, Bairro João XXIII)

Panetones Doces e Salgados

Período do curso: 06 a 10 de novembro

Turno: Noite

Ceia Natalina: pratos quentes

Período do curso: 20 a 24 de novembro

Turno: Noite

Ceia Natalina: sobremesas

Período do curso: 04 a 08 de dezembro

Turno: Noite

Complexo Social Mais Infância do Curió (Rua Dom Helder Câmara com Rua Paulo Freire, Bairro Curió)

Curso de Ceia Natalina: sobremesas

Período do curso: 06 a 10 de novembro

Turno: Noite



Curso de Ceia Natalina: pratos quentes