Programa Fortaleza + Futuro oferta 1.045 vagas para cursos profissionalizantes em novembro

A Prefeitura de Fortaleza inicia, nesta sexta-feira (27), as inscrições para os cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro que serão realizados no mês de novembro. Ao todo, são ofertadas 1.045 vagas gratuitas em cursos de áreas como gastronomia, informática, estética e idiomas.

As inscrições poderão ser feitas no site Mais Futuro e ficarão disponíveis até o preenchimento das vagas de cada modalidade. As aulas ocorrerão nas unidades do Senai (Jacarecanga, Parangaba e Barra do Ceará) e do Senac (Centro) em Fortaleza.

Inscrições

Na hora da inscrição, os interessados devem apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência.

É necessário ainda seguir alguns requisitos que mudam de acordo com o curso escolhido. Para aqueles ofertados em parceria com o Senac é necessário comprovar ser hipossuficiente em renda (que não tem condições financeiras).

A comprovação de renda deve ser feita por meio do comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal, da fatura de água (até 10m) ou energia elétrica (até 80 kwh).