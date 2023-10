Concurso Inpi publica edital com 120 vagas e salários de até R$ 11,2 mil

O edital do concurso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) foi publicado nesta terça-feira (31) com 120 vagas de nível superior para analista, pesquisador e tecnologista em diversas especialidades. A remuneração pode chegar a R$ 11.205,93.

As inscrições começam nesta quarta-feira (1º) e podem ser feitas até 21 de novembro pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que conduzirá a seleção.

As etapas incluem provas objetivas (de caráter eliminatório e classificatório) e avaliação de títulos (classificatória).

>> Veja edital completo

As oportunidades são para qualquer área de formação superior.

Veja quadro de vagas: