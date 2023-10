Brisanet abre mais de 700 vagas de emprego em todo o Nordeste; veja como se inscrever

O grupo Brisanet anunciou a abertura de 700 vagas de emprego em toda a região Nordeste para contratação entre os meses de novembro e dezembro. Os principais cargos são voltados para promotor de vendas e operador de serviços de campo (instalador e reparador de telecomunicações). Segundo a empresa, a expansão do quadro de funcionários faz parte do processo para implantação e início dos serviços do 5G.

A maior parte das oportunidades são para o Ceará, onde o grupo é sediado. As demais vagas estão distribuídas nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí e Maranhão.

Inscrições

Para participar do processo seletivo, é necessário cadastrar o currículo através desse link, buscar sua cidade e área de preferência e se candidatar às oportunidades disponíveis.

A Brisanet tem sede na cidade de Pereiro, no Ceará, e atua como provedora de internet via fibra óptica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa e móvel. A empresa conta com mais de 7 mil funcionários. Em setembro deste ano, o grupo ativou o seu sinal e passou a atuar também como operadora móvel 4G/5G.

"A nossa empresa carrega um viés forte voltado para o desenvolvimento regional. Dessa forma, mais do que gerar empregos, nosso objetivo é oferecer oportunidades de crescimento pessoal e profissional para todas as pessoas que entram aqui. Queremos encontrar talentos que buscam acompanhar o ritmo de expansão e transformação da Brisanet, pois, além de telecom, somos agora uma operadora móvel que levará o 5G para todo o Nordeste e Centro-Oeste”, afirmou a diretora de pessoas do Grupo Brisanet, Simone Caixeta.