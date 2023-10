Juventude Digital abre inscrições para curso de manutenção e montagem de computadores; saiba mais

O programa Juventude Digital (JD), da Prefeitura de Fortaleza, está com inscrições abertas para o curso de Manutenção e Montagem de Computadores do Centro de Recondicionamento Tecnológico (CRT Praia de Iracema). O período de inscrições segue até a próxima segunda-feira (6).

Ao todo, três turmas estão disponíveis para jovens de 15 a 29 anos residentes em Fortaleza. Segundo informações da Prefeitura, a formação é gratuita, com carga horária de 24h e as inscrições ficam disponíveis no portal do programa municipal.

Veja também

Um dia após o fim das inscrições, já na terça-feira (7), as aulas serão realizadas na Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema, na sede do CRT.

Na formação, serão abordados conteúdos relacionados a temas como os componentes dos computadores e a detecção de problemas e soluções nos equipamentos. Até agora, 17 turmas do curso já foram finalizadas, contabilizando 173 alunos capacitados.

Formação de jovens

Lançado em outubro de 2021, o Juventude Digital busca qualificar jovens para o mercado da tecnologia. O programa, coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), capacitou mais de 26 mil jovens e realizou cerca de 200 cursos e oficinas, além de 100 eventos, alcançando 47 mil pessoas.

Serviço

Inscrições para o curso de Manutenção de Computadores do CRT